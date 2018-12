Viersen: Timo Brauwers veröffentlicht seine dritte CD

Viersen Mit „After The Storm“ hat der Gitarrist Timo Brauwers nun seine dritte CD bei acoustic-delite vorgelegt. Dass es nicht lange braucht, seinen Stil und Sound zu identifizieren, spricht schon mal für ihn.

Das Titelstück, Opener auf der CD, ist ein typisches Stück von Brauwers, ein ruhiger Groove, ein transparenter Sound, etwas Guitar Percussion, und gar nicht aufgeregt: So empfängt die CD den Hörer, der mit einem „Long Way Home“ als Schlussnummer weich wie ein Daunenkissen mit schönen Melodiebögen „entlassen“ wird. Und dazwischen passiert so einiges auf „After The Storm“.