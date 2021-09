Schwalmtal : Gisela Bienert übernimmt Vorsitz der CDU

Schwalmtal Führungswechsel beim Vorstand des CDU-Gemeindeverbands Schwalmtal. Neue Vorsitzende ist seit Freitagabend Gisela Bienert, bisher eine der stellvertretenden Vorsitzenden.

Führungswechsel beim Vorstand des CDU-Gemeindeverbands Schwalmtal. Neue Vorsitzende ist seit Freitagabend Gisela Bienert, bisher Vize-Vorsitzende, Ratsfrau und stellvertretende CDU-Bürgermeisterin. Sie erhielt bei der Wahl 95 Prozent der Stimmen (40 von 42 Stimmen – bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung) bei der Vorstandswahl in der Achim-Besgen-Hall. Anwesend waren 42 der insgesamt 180 Parteimitglieder der Schwalmtaler CDU . Bienert gab nach ihrer Wahl ihr Ziel für die Christdemokraten bekannt: „Die CDU stärken!“

Seit dem Jahr 1999 hatte Stefan Berger die Christdemokraten in Schwalmtal geführt. Nun war er zufrieden, dieses Amt abgeben zu können. Seit seiner Wahl 2019 ins Parlament der Europäischen Union sei die Kommunalpolitik daher aus zeitlichen Gründen auf Dauer sehr schwierig zu vereinbaren. In der CDU des Kreises Viersen – dort ist der 51-Jährige seit dem Jahr 2009 stellvertretender Vorsitzender der Partei – will er aber aktiv bleiben. Berger machte nach eigenen Worten den Weg auch frei für jüngere Kommunalpolitiker. Dieser Trend habe mit der Wahl von Andreas Gisbertz zum Bürgermeister begonnen.