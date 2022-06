Engagement in Schwalmtal : Ein neuer Pausenhof für 450 Kinder

Schwalmtal Drei Wochen wurde an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel gebaut, bis das „Grüne Klassenzimmer“, Spielfläche und Sinnesparcours fertig waren. Die Pläne dazu gab es bereits seit vier Jahren, die Realisierung war aber nicht einfach.

Um diesen tollen Schulhof werden die rund 4000 Mädchen und Jungen, die an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel lernen, sicher von vielen beneidet: Unter einem großen Sonnensegel können die Grundschüler ab sofort auch im Freien lernen. In einem gegenüberliegenden Bereich können sie an Holzgeräten spielen und einen Sinnesparcours entdecken. Der Niedrigseilgarten und die Spielgeräte, die zuvor dort standen, sind zur Sicherheit abgebaut worden.

„Möglich wurde alles durch das Engagement der Eltern, durch den Förderverein und durch Sponsoren“, sagte Schulleiterin Nadine Bonsels dankbar. Das Vorhaben sei ein Zugewinn für die gesamte Schule. Sie freue sich über das neue „Grüne Klassenzimmer“, insbesondere nach den Erfahrungen in der Corona-Pandemie. Bei schönem Wetter könnten die Kinder nun auch im Freien lernen. Die Fläche biete Sitzmöglichkeiten für eine bis zwei Klassen. In der Mitte steht ein Podest, es gibt Präsentationsflächen, und für wohltuenden Schatten sorgt ein großes Stoffsegel, das über die Fläche gespannt ist.

Für die größte Grundschule in der Gemeinde Schwalmtal ist der umgestaltete Pausenhof nicht die einzige bauliche Veränderung. Bereits im Jahr 2019 ist die Grundschule um einen Anbau mit vier Klassenräumen und zwei Gruppenräumen erweitert worden. Dafür wurden 870.000 Euro aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ genutzt. Seit Januar 2021 ist zudem die neue Mensa (Investitionsvolumen: rund 945.000 Euro) in Betrieb. Sie hat den zu kleinen Speisesaal ersetzt. Weiterhin wird die Offenen Ganztagsschule (OGS) wachsen: Ab August wird sie um 25 weitere auf 200 Plätze erweitert. Zum Ende des Jahres plant die Verwaltung, die alte Hausmeisterwohnung umzubauen, so dass dort ein Betreuungs und ein Sozialraum entstehen. Perspektivisch muss sich die Verwaltung um ausreichend Betreuung für Grundschüler kümmern. Denn Eltern haben, ähnlich wie in der Kita, ab 2026 darauf einen Rechtsanspruch.