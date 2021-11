Schnee in Schwalmtal : Eine Lkw-Ladung Schnee in Schwalmtal abgeladen

Eine Lkw-Ladung Schnee in Schwalmtal abgeladen

Radio Teddy und der Alpenpark Neuss hatten den Schnee verlost. Die Gewinnerfamilie ließ ihn bei einer Freundin in Schwalmtal abladen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Familie Ramczykowski aus Erkelenz hatte den Schnee in einer Verlosung gewonnen. Weil im heimischen Garten kein Platz war, wurde der Preis bei einer Freundin in Schwalmtal abgeladen.

„Radio Teddy läuft seit Ende Oktober auch in Nordrhein-Westfalen, weshalb wir eine gemeinsame Aktion starten wollten“, erklärte Pia Dörner vom Alpenpark. Gemeinsam habe man sich dazu entschieden, zehn Tonnen Schnee an eine Familie zu verlosen. Darauf ist Gewinnerfamilie Ramczykowski aus Erkelenz aufmerksam geworden und nahm an der Verlosung teil: „Wir hätte niemals damit gerechnet, dass wir gewinnen.“ Da im heimischen Garten für eine ganze Lkw-Ladung Schnee nicht genug Platz gewesen wäre, fragte die Familie eine gute Freundin aus Schwalmtal, die einem Winterwunderland vor der Haustüre zustimmte.