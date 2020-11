Einkaufen in Viersen : Sticker einkleben und den Viersener Einzelhandel unterstützen

Viersen Am 1. Dezember startet die Sticker-Aktion von Werbering und Citymanagement. Kunden können dabei Sachpreise und Gutscheine gewinnen.

Mehr als 60 Geschäfte in den Viersener Stadtteilen beteiligen sich an einer „Winter-Edition“ der Stickeraktion von städtischem Citymanagement und Werbering Viersen aktiv. Dabei werden Kunden belohnt, die lokal einkaufen. „Besonders in der aktuellen Corona-Situation stehen die Sticker auch für Zusammenhalt – denn Viersen sind wir alle gemeinsam“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).

Die Idee: Wer zwischen Dienstag, 1. Dezember, und Freitag, 8. Januar, in einem der teilnehmenden Geschäfte in den Stadtteilen shoppt, bekommt bei einem Einkauf ab zehn Euro jeweils einen Sterne-Sticker-Punkt. Diesen kann der Kunde in ein Sammelheft kleben, das ebenfalls in den teilnehmenden Geschäften erhältlich ist. Ab fünf gesammelten Stickern kann er das gefüllte Sammelheft bei den Händlern abgeben oder in eine Box im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt 1 in Viersen einwerfen.