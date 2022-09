Feiern in Schwalmtal : Gewerbeverein plant deutsch-griechisches Oktoberfest

Eine Tanzgruppe beim deutsch-griechischen Oktoberfest 2019. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Kombiniert wird das deutsch-griechische Oktoberfest auf dem Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel am Sonntag, 2. Oktober, mit einem Einkaufssonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sich auf dem Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel treffen, klönen, schlemmen, einkaufen und vielleicht auch tanzen oder zumindest Tänzer bewundern: Diese Möglichkeiten bietet das deutsch-griechische Oktoberfest.

Zum vierten Mal richtet es der Gewerbeverein Schwalmtal aus. Gefeiert wird am Sonntag, 2. Oktober, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr. Wegen des Feiertags am Montag, 3. Oktober, dauert die Veranstaltung sogar bis in den Abend. Im Waldnieler Ortskern haben die Händler zudem die Möglichkeit, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag zu öffnen. Es ist der zweite Einkaufssonntag 2022 in der Gemeinde.

„Wir freuen uns sehr, mit unseren vielen griechischen Freunden aus Schwalmtal und den umliegenden Gemeinden wieder dieses einzigartige Oktoberfest zu veranstalten“, erläutert Paul Lentzen vom Vorstand des Gewerbevereins. Die Ursprungsidee für das Fest seien die Farben Griechenlands und des Oktoberfests gewesen – so einfach könne Gemeinsamkeit sein: Hauptsache blau-weiß.

Worauf die Veranstalter hoffen: Auf goldenes, aber zumindest trockenes Herbstwetter, sagt Veranstaltungsorganisator Peter Botschen. Eine Tradition des Festes sind Gruppentänze vor der Bühne der griechischen Musiker; sie werden gegen 16 Uhr beginnen.

Die Besucher des Oktoberfestes können an unterschiedlichen Ständen bummeln, etwa mit Kunsthandwerk vieler Richtungen, Pflanzen sowie Honig, Marmelade oder Fruchtaufstrichen.

Wer sich stärken will, hat die Wahl zwischen Spezialitäten beider Länder. Die Einnahmen der griechischen Stände gehen an die griechische Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Mönchengladbach.

Zu den Gerichten aus der deutschen Küche gehöre ein klassisches Grillangebot, etwa mit Champignons, Grill- und Bratwurst. Um den Müll zu reduzieren und auf Plastik zu verzichten, nutzen alle Gastronomen Mehrweggeschirr und eine Spülstation.

Info Deutsch-griechisches Oktoberfest am Sonntag, 2. Oktober, 14 bis 22 Uhr am Markt in Waldniel. Einkaufssonntag in Waldniel von 13 bis 18 Uhr.

(busch-)