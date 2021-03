Kostenpflichtiger Inhalt: NRW-Leuchtturmprojekt in Niederkrüchten : 2024 könnten die ersten Firmen starten

Freuen sich auf die Entwicklung einer der größten Gewerbeflächen in NRW: (v.l.) Kalle Wassong, Bürgermeister von Niederkrüchten, André Banschus, Deutschland-Geschäftsführer Verdion, Landrat Andreas Coenen; (hintere Reihe, v.l.) die drei EGE-Geschäftsführer Thomas Jablonski, Ingo Schabrich und Tobias Hinsen. Foto: A. Wiese

Niederkrüchten Eine der größten Gewerbeflächen in Nordrhein-Westfalen ist verkauft: Der Projektentwickler Verdion will auf dem Gelände der früheren „Javelin Barracks“ einen Gewerbepark realisieren. So sieht der Zeitplan aus.