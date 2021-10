Neue Arbeitsplätze in Niederkrüchten-Elmpt : Gewerbepark am früheren Flughafen wird vorgestellt

Gewerbepark am früheren Flughafen wird vorgestellt

Neue Arbeitsplätze in Niederkrüchten-Elmpt

Niederkrüchten Eine spannende Frage für Niederkrüchten und die Region: Wie wird der neue Gewerbepark am früheren britischen Militärflughafen in Elmpt aussehen? Antworten gibt es bei einer Info-Veranstaltung.

Wie wird der neue Gewerbepark auf dem früheren Miltärflughafen in Elmpt aussehen? Dazu planen die Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ (EGE) und der Projektentwickler Verdion einen Info-Abend für Dienstag, 26. Oktober, 18 Uhr, in der Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42. Vertreter von EGE und Verdion sowie Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) und Landrat Andreas Coenen (CDU) sind dabei.

Auch wenn noch viele Details offen sind, soll eine frühzeitige Information über das Projekt, das als eines der NRW-Leuchtturmprojekte mit perspektivisch einigen tausend Jobs gilt, stattfinden. Nach einer kurzen Projektvorstellung werden Fragen an Info-Ständen beantwortet, etwa zu Nachhaltigkeit, Verkehr und zum Planungsprozess. Zudem können die Gäste Anregungen zur Historie der Liegenschaft machen.

Info Maximal 150 Gäste. Anmeldung mit Name und Adresse ist notwendig per E-Mail an: info@ege-elmpt.de. Ein Nachweis über Impfung, Genesung oder Test (maximal 48 Stunden alt) wird verlangt.