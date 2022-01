Corona im Kreis Viersen : Pandemie – Schulen hissen die weiße Fahne

In Düsseldorf machte ein Schulleiter mit einer weißen Fahne bereits auf die Überlastung der Grundschulen durch die steigenden Corona-Zahlen aufmerksam. Foto: dpa/Federico Gambarini

Kreis Viersen Der Kreisverband Viersen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert Entlastung für die Grund- und Förderschulen. Land und Kommunen sollten zusätzliches Personal für die Coronatests für Schüler stellen

„Es reicht den Kolleginnen und Kollegen an den Grund- und Förderschulen, als Gesundheitsmanager das Testchaos an den Schulen zu regeln und zu verantworten“, sagt GEW-Kreisvorsitzender Björn Dexheimer. „Die Labore sind nicht in der Lage, die Menge zu bewältigen — und ohne deren Rückmeldungen gibt es keine sichere und schnelle Quarantäneregelung.“