Corona im Kreis Viersen : Gesundheitsamt registriert mehr als 180 Neuinfektionen

Kreis Viersen Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt für einen weiter steigenden Inzidenz-Wert im Kreis Viersen.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Dienstag 181 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 18 Neuinfektionen wurden in Schulen und Kitas festgestellt, eine in einem Pflegeheim in Willich. Der Inzidenz-Wert stieg von 514,5 auf 532,6 (NRW: 543,7).