Corona im Kreis Viersen : Infos vom Gesundheitsamt — Was Sie zu Corona-Schnelltests wissen müssen

Infos vom Gesundheitsamt — Was Sie zu Corona-Schnelltests wissen müssen

Fällt der Schnelltest positiv aus, muss man sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Allerdings empfiehlt das Kreisgesundheitsamt, das Ergebnis durch einen PCR-Test im Corona-Untersuchungszentrum in Kempen bestätigen zu lassen. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Wie verhalte ich mich richtig, wenn mein Testergebnis positiv ist? Das Kreisgesundheitsamt Viersen erklärt, was dann zu beachten ist.

Gratis-Schnelltests sollen helfen, das Coronavirus einzudämmen – und so mittelfristig mehr Lockerungen zu ermöglichen. Sie werden Thema bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch. Ihre Einführung noch in diesem Monat gilt als sicher. Das Kreisgesundheitsamt Viersen erklärt vorab schon einmal die Regeln: