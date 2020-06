Umweltschutz in Schwalmtal : Schwalmtal sucht die besten Klimaschützer

Umweltschutz in Schwalmtal

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal und das Energieunternehmen Innogy loben zum vierten Mal den Klimaschutzpreis aus. Gesucht werden Ideen zu Klima- und Umweltschutz aus Schwalmtal. Abgabeschluss ist bis Ende September 2020.

Isabelle van Dam legte 2018 mit ihrem Großvater eine Blumenwiese an. Im selben Jahr kümmerten sich die Jugendlichen der Janusz-Korczak-Realschule in einer Arbeitsgemeinschaft um Bienenstöcke und die Produktion von Honig. Das sind zwei Beispiele für gute Ideen, die das Klima verbessern und etwas zum Umweltschutz beitragen. „Dabei wurden auch kleine Projekte mit großer Wirkung gefördert“, sagt Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU). Ähnlich auszeichnungswürdigen Ideen werden jetzt für den Klimaschutzpreis 2020 in Schwalmtal gesucht.