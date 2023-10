Spendenaktion in Viersen 15-Meter-Tanne für Dülken gesucht

Im Jahr 2022 hatte Tim Niebel an eine in Dülken beliebte Tradition angeknüpft: Diese hatte der örtliche Gastronom Piet Renker vor rund drei Jahrzehnten gestartet. Renker hatte stets in der Adventszeit einen großen, sich drehenden Tannenbaum vor seiner Kneipe „Piets Börse“ aufgestellt. Nicht nur der leuchtende Baum war ein Hingucker: Für den guten Zweck verkaufte Renker unter anderem Glühwein. Bis er vor vier Jahren seine Kneipe schloss und in den Ruhestand ging und der große Tannenbaum Geschichte war.