Nach Diebstahl in Viersen : Ersthelfer hat gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Nach Diebstahl in Viersen

Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Zeugenhinweise.

Während ein 24-jähriger Nettetaler bei einem Verkehrsunfall in Viersen erste Hilfe leistete, hatte ein Dieb sein in der Nähe abgestelltes Fahrrad samt Tasche und Geldbörse gestohlen: Jetzt ist zumindest das Fahrrad wieder aufgetaucht.

Am Mittwoch informierte der Ersthelfer die Polizei darüber, dass er sein Fahrrad verschlossen vor einem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße in Viersen gefunden habe. Als das Rad gestohlen wurde, hatte der Schlüssel noch im Schloss gesteckt. Das Rad wurde dem Nettetaler als rechtmäßigem Eigentümer wieder ausgehändigt.