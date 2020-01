Viersen : Stadt Viersen hat ein Brückenproblem

Die Niersbrücke zwischen Viersen-Süchteln und Grefrath ist mit Zäunen abgesperrt, die Brücke am Rader Weg abgepollert. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Zwei Niersbrücken in Viersen sind so marode, dass sie nicht mehr zu retten sind. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass in den nächsten Jahren elf Brücken erneuert werden müssen.

Die Niersbrücke ist dicht – das ist schwer zu übersehen. Mitarbeiter der Stadt Viersen haben Zäune, Warnlichter und Verkehrsschilder aufgestellt, damit Fußgänger oder Radfahrer das Bauwerk zwischen Oedter Straße auf Viersener Seite und Niederstraße/Auffeld auf Grefrather Seite bloß nicht überqueren. Die Brücke ist so marode, dass sie nicht mehr zu retten ist. „Altersbedingte Schäden lassen eine Sanierung nicht zu“, erläutert Stadtsprecher Frank Schliffke. Auch eine Niersbrücke am Rader Weg in Viersen ist gesperrt, Fahrzeuge dürfen sie nicht mehr überqueren. Sie zu sanieren, ist nach Angaben der Stadt ebenfalls nicht möglich. Wie konnte es so weit kommen?

Die Schäden seien bei einer turnusmäßigen Hauptuntersuchung aufgefallen, erklärt Schliffke. „Die Hauptprüfung findet alle sechs Jahre statt. Eine einfache Prüfung ist nach drei Jahren fällig. Außerdem kann es Sonderprüfungen geben. Ob solche zusätzlichen Prüfungen nötig sind, hängt von den Ergebnissen der turnusmäßigen Prüfungen ab.“ Die Prüfungen nehme ein sachkundiger Ingenieur ab, den die Stadt beauftragt. Über die Prüfungen hinaus gebe es einmal im Jahr eine Besichtigung und die laufende Beobachtung. „Diese Arbeiten werden von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt.“

Die gesperrte Niersbrücke Bruchstraße ist für den Autoverkehr nicht mehr freigegeben. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Info Gemeinde Grefrath wird mit einbezogen Absprache Die Brücke im Bereich Oedter Straße/Auffeld an der Schluffstrecke befindet sich zwischen Viersen und Grefrath. „Die Gemeinde wurde umgehend informiert“, sagt der Stadtsprecher. „Hier werden weitere Gespräche folgen.“ Umleitung Eine Umleitung für den Rad- und Fußverkehr wurde an der Brücke ausgeschildert. Sie führt über die Niersbrücke der Straße Fritzbruch. Am Rader Weg gibt es keine Umleitung, die Brücke kann von Radlern und Fußgängern weiter genutzt werden. Sie ist für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Hauptprüfung vor sechs Jahren „ergab bei beiden Brücken bereits Hinweise auf schwerwiegende Mängel“, sagt Schliffke. Zur Restnutzungsdauer habe der Prüfer damals keine Angaben gemacht. Bei der nächsten Hauptuntersuchung habe er jetzt aber gesagt, die Brücken müssten gesperrt werden. „Das heißt, man muss damit rechnen, dass da unmittelbar etwas passieren könnte.“ Bei der Hauptuntersuchung vor sechs Jahren habe der Prüfer für die Brücke am Rader Weg „mit Blick auf den vorgesehenen Verkehr einen Neubau empfohlen“, sagt Schliffke. „Die Brücke an der Alten Schluffstraße Grefrath wurde seinerzeit als noch ausreichend eingestuft. Die Empfehlung des Prüfers war, mittelfristig einen Neubau in die Planungen aufzunehmen.“