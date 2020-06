Kontrolle in Niederkrüchten : Polizei blitzt Raser mit 126 km/h

Kontrolle in Niederkrüchten

Die Polizei hat am Montag die Geschwindigkeit in Niederkrüchten-Boscherhausen kontrolliert (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Niederkrüchten Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Niederkrüchten-Boscherhausen hat die Polizei einen 35-Jährigen geblitzt, der mit 126 km/h unterwegs war. Erlaubt sind dort 70 km/h. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 2423 Fahrzeuge überprüft.

