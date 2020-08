Kreis Viersen vor 75 Jahren : Als die Kreuze an die Schulen zurückkehrten

In vielen Klassenzimmern hängen heute Kreuze. In der Nazi-Zeit war das nicht so: Sie mussten entfernt werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Kreis Viersen Im Sommer 1945 wurden die Schulen nach dem Krieg wieder geöffnet. Die Kinder waren glücklich darüber. Ein besonders symbolhaltiger Vorgang war die Rückkehr der Kreuze in die Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leo Peters

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stand man im Sommer 1945 vor der Wiedereröffnung der Schulen. Ein großes Aufräumen fand statt – nicht nur im Hinblick auf Ausstattung und Lehrmittel. Auch im religiösen Sinne ging ein Aufatmen durch die überwiegend katholische Bevölkerung im Kreis.

Die Verbannung der Kirche aus der Öffentlichkeit, wie sie die Nazis mit ideologischer Verbissenheit betrieben hatten, war zu Ende. Ein besonders symbolhaltiger Vorgang dabei war die Rückkehr der Kreuze in die Schulen. Es gibt eindrucksvolle Berichte von der Freude und Genugtuung, die damit vielerorts verbunden waren.

Info Buch zur Serie auch im Online-Shop erhältlich Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen) Autor Der promovierte Historiker Leo Peters aus Kaldenkirchen war 30 Jahre Kulturdezernent des Kreises Viersen. Für die Serie in der Rheinischen Post beleuchtet er historische Ereignisse im Gebiet des heutigen Kreises Viersen. Leo Peters will die Serie verstanden wissen als Baustein seines Bemühens, geschichtliches Wissen zu bewahren und Interesse an historischen Fragestellungen zu wecken. Buch Zur Serie sind zwei Bücher unter dem Titel „Der Niederrhein. Schauplatz europäischer Geschichte“ erschienen. Das erste ist vergriffen, das zweite erhältlich unter www.shop.rp-online.de sowie, wenn geöffnet, im Viersener Salon des Vereins für Heimatpflege, Gerberstraße 20 in Viersen.

Im Zeitzeugenbericht der Willicher Lehrerin Karoline Helmken heißt es: „Dann kamen die Klassenräume an die Reihe. Als in der Kirche wieder hl. Messe war – vorher nur im Krankenhaus – wurde gesagt: Die Eltern mögen die Kinder schicken, um die Schulen aufzuräumen. Ja, alle, alle kamen. Frauen, die früher an der Spitze der Frauenschaft gestanden hatten, mussten schrubben. Wir räumten wieder alle Akten auf. Wie glücklich waren die Kinder, als am 25. August die Schule wieder begann. Eine kirchliche Feier ging am 20. August voraus. Von der Kirche aus zogen Lehrer und Kinder mit den Kreuzen wieder in die Schulen, Bänke hatten wir nur wenige. Man saß auf der Fensterbank oder auf dem Boden. Aber die Schule hatte begonnen. Die Kreuze waren im 3. Reich aus den Klassen entfernt. Jeder Lehrer(in) bewahrte das Klassenkreuz zu Hause bis nach dem Krieg.“

Die Schulchronik des Grefrather Lehrers Johannes Beniers schilderte den Vorgang in seinem Ort. Er zitiert ein Schreiben des von den Engländern eingesetzten Landrates Mülleneisen: „Nachstehend übersende ich eine Liste der Lehrkräfte, gegen deren weitere Verwendung die Militärregierung keine Einwendungen erhebt. Ich bitte Sie, für die Wiedereröffnung der Schulen umgehend Sorge zu tragen. Der Unterricht beginnt unmittelbar, nachdem Ihnen der Zeitpunkt von der hiesigen Kommandantur bekannt gegeben wird, für die Jahrgänge 1935, 1936, 1937 und 1938.“

Dann beschreibt Beniers den Schulbeginn: „Es war für uns ein wirklich freudiges Ereignis, dass jetzt die Zeit gekommen war, trotz der großen Misere an Lehr- und Lernmitteln mit Unterricht und Erziehung jetzt so zu beginnen und aufbauen zu können, wie es uns früher verboten war. Morgens um 8 Uhr war hl. Messe für alle Schulkinder und es traf sich, dass gerade der hochw. Herr Weihbischof Hühnermann aus Aachen, der hier zur Spendung der hl. Firmung verweilte, an der Eröffnung teilnehmen konnte.

Nach der hl. Messe wurden die alten Schulkruzifixe, die s. Zt. ganz still und heimlich nachmittags aus den Klassen verschwunden waren, vom H. H. Weihbischof neu eingesegnet, dann wurden sie den einzelnen Klassen voran getragen zum Schulplatz, wo sich eine ganze Anzahl Eltern eingefunden hatte. Nach einer Ansprache des Hochw. Herrn Weihbischofs, des Bürgermeisters Dr. Daniel und des Schreibers zogen die Kinder in ihre Klassen, und der lang ersehnte Unterricht begann.“