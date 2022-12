Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (20)

Am 20. Dezember gibt’s eine Überraschung für den Verschenkenden und den Beschenkten. Im Geschäft Schreib-Masche in Viersen-Dülken an der Moselstraße 1 können Kunden gut erhaltene Bücher erstehen, die von sich nur das Genre und den ersten Satz der Story verraten – der Titel, Autor oder Klappentext bleiben unter einer Verpackung verborgen.