Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (12)

Für den 12. Dezember haben wir einen Kunst-Kalender ausgesucht. Der Verein für Heimatpflege Viersen widmet seinen Kalender 2023 dem Thema Fachwerkbauten, der Viersener Fotograf Stefan Kaiser fand eine Fülle an Motiven in Viersen und Umgebung. Der Kunst-Kalender ist in den Buchhandlungen Doetsch in Viersen, Dülken und Brüggen, bei Frau Eule in Süchteln, in der Mayerschen Buchhandlung in Viersen und natürlich bei Veranstaltungen des Vereins für Heimatpflege Viersen zum Preis von 17,90 Euro erhältlich. naf/Foto: Verein