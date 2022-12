Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (19)

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten für liebe Menschen. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Zum 19. Dezember empfehlen wir das Hörspiel „Weihnachten im Kinderdorf“ mit Geschichten über den Advent und Heiligabend im Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal. Charmant interpretiert werden die Beiträge von Comedy-Queen Mirja Boes, Booster-Frontman René Pütz liefert Lieder. Die CD (zwölf Euro) gibt es etwa in Schwalmtal im Bethanien-Kinderdorf oder im Landmarkt Lentzen, in Brüggen in der Buchhandlung am Klostereck, in Viersen im Buchhandel am Kaisereck. busch-