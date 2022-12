Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (18)

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man lieben Menschen eine Freude machen kann. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Für den 18. Dezember empfehlen wir eines der individuellen Präsente, die der Elternbeirat der Kita „Sausewind“ in Niederkrüchten-Brempt anbietet. Aussuchen kann man sich Leckereien, Gebasteltes, Genähtes oder Gestricktes. Zum Angebot gehören etwa Weihnachtsmarmelade mit Beeren und weihnachtlichen Gewürzen (pro Glas drei Euro), Plätzchen oder Makronen (Preis pro Beutel zwei Euro), selbst gestrickte oder genähte Mützen, weiterhin gibt es adventliche Basteleien wie Fröbel-Sterne oder liebevoll dekorierte Windlichter. Alles ist zu finden im Dorfpavillon von „Gützenrath 4you“ am Kreisverkehr an der Kaldenkirchener Straße in Niederkrüchten-Gützenrath; er ist zugleich auch Infopunkt für Besucher und Touristen sowie ein Ort zum Büchertausch. Geöffnet ist er im Winter täglich von 7 bis 19 Uhr. Bezahlen kann man das ausgesuchte Produkt direkt vor Ort in eine Kasse des Vertrauens. Der kleine Verkaufsstand ist bis einschließlich Samstag, 24. Dezember, aufgebaut. Das eingenommene Geld aus den Verkäufen soll laut Elternbeirat für die Mädchen und Jungen in der Kita verwendet werden. busch-