“Heimat sjoppen“-Osteraktion Gewinne verteilt

In den Schaufenstern zwischen Großer Bruchstraße und Remigiusplatz waren in der Osterzeit insgesamt 109 goldene Eier versteckt. Sie galt es zu finden und die korrekte Gesamtzahl auf die Teilnahmekarte zu schreiben. Parallel dazu verteilten die Geschäfte 10.000 „Snack-Eggs“. Unterstützt wurde das von einem Hasen-Team, das am Aktionstag mit den Eier-Geschenken in der Fußgängerzone unterwegs war.