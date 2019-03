Aktion an der Gesamtschule BRüggen: Verkehrserziehung ganz persönlich

Brüggen Zum zweiten Mal läuft der Crash Kurs NRW, das Unfallpräventionsprogramm der Polizei, an der Gesamtschule Brüggen. Einsatzkräfte schilderten persönliche Erfahrungen. Die Schüler waren davon ergriffen, manche weinten.

Dann strömen die Jugendlichen auch schon in die Halle, die meisten unterhalten sich – noch herrscht eine lockere Atmosphäre. Verkehrssicherheitsbeamter André Berndt sagt, dass meist am Anfang noch „eine gewisse Anfangsunruhe“ herrsche, die Schüler aber im Laufe der Veranstaltung immer ruhiger würden. So auch dieses Mal: Der stellvertretende Schulleiter Heiko Glade begrüßt die Anwesenden. Berndt folgt und bereitet die Schüler in seiner Ansprache darauf vor, dass sie nun „mit heftigen Schilderungen von Verkehrsunfällen konfrontiert“ würden.