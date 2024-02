Projekt der Gesamtschule Brüggen Schüler leisten Sondereinsatz im Altenheim

In den Oktoberferien startete der soziale Einsatz von Noah und Paul. Nun verbrachten sie auch den Veilchendienstag von 8 bis 12 Uhr im Altenheim in Waldniel. Der nächste Einsatz steht für die Osterferien an. Es ist also Halbzeit und die beiden berichten: „Ich stehe um 6 Uhr auf und bin dann um 8 Uhr in Waldniel im Altenheim. Dann helfe ich beim Frühstückmachen und auch den Senioren hier“, erzählt Noah. Paul ergänzt: „Wir arbeiten auch in der Küche, räumen die Spülmaschine ein und aus.“ Später wird mit den Senioren gespielt. Es gibt eine Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Königin, die sich sehr über die neue Herausforderung freut, sich mit den Jungen zu messen. Die Senioren werden zur Gymnastik begleitet und zu weiteren Tagesangeboten. Noah und Paul schieben die Rollstühle und motivieren die Senioren, an den Angeboten teilzunehmen.