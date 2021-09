Ausstellung in Brüggen : Gesamtschüler zeigen ihre Kunst

Brüggen Jahrelang haben sich Jugendliche an der Gesamtschule Brüggen auf eine eigene Ausstellung vorbereitet. Der jüngste Teilnehmer ist erst 13 Jahre alt. Das Ergebnis ist jetzt im Rathaus Brüggen zu sehen.

Heiko Glade betonte die Bedeutung der musischen Fächer, über die sich die Schule in der Öffentlichkeit zu zeigen in der Lage sei. Gellen unterstrich die Vielfalt und Qualität der ausgestellten Schülerarbeiten. „Random“ ist die englische Bezeichnung für zufällig und willkürlich. Zu diesem Titel fand Lehrerin Kathleen Riepe, weil die Ausstellung ausgesprochen vielfältig in der Wahl der Themen und Techniken ist. Die Schüler, so Riepe, hätten ihre Auswahl willkürlich zu einer Präsentation zusammengeführt, um eben diese Vielfalt zu zeigen. Zusammengekommen ist eine breite Auswahl von abstrakter und gegenständlicher Malerei, dazu Zeichnungen von Fantasy-Motiven oder realen Menschen.