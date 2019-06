Brüggen : Gesamtschüler starten zu Filmdreh in Irland

Brüggen Für drei Wochen werden Jugendliche, Lehrer und weitere Begleiter in Glanearagh zu einer Filmcrew.

Am Donnerstag ist die Gruppe zum Filmdreh nach Glaneragh im Südwesten Irlands aufgebrochen. Einige sind in dem weißen Minibus eingestiegen und hatten eine zweitägige Anreise vor sich, andere werden nach ihrer Abschlussfeier das Flugzeug nehmen. Für Wiek wird es der vierte abendfüllende Film. Für den 2018 aufgeführten Historienfilm „Bedlam“ gab es den Schulfilmpreis des Kreises Viersen.

Eine zentrale Rolle wird auch der Drehort spielen – nicht nur, weil es der Filmtitel ist. Glanearagh liegt in der Grafschaft Kerry im Südwesten der Insel. Dort sieht es genau so aus, wie man sich Irland vorstellt: saftige, grüne Wiese vor bizarr zerklüfteten Klippen und die Weite des Meeres. Eine beeindruckende Landschaft, die perfekt zu der magischen Geschichte von Freundschaft und Liebe passt, die über 90 Minuten erzählt wird. Die todkranke Amelia will dort mit ihren Freunden ihre letzten Tage verbringen, dann taucht Ian auf und verändert den Lauf der Geschichte…

Linda Wendt (18) spielt diese Hauptrolle, hat dafür viel Text lernen und sich im Schauspielen erproben müssen. Seit Anfang des Schuljahres bereiten sich Lehrer und Schüler auf die Dreharbeiten vor. Das Drehbuch wurde immer wieder geändert, auch die Ideen der Darsteller flossen mit ein. „Es ist bei uns aber nicht so wie bei ,Casablanca‘, wo während des Drehs noch am Skript gearbeitet wird“, sagt Holger Wiek lachend. Er ist nicht nur der Filmproduzent und Drehbuchautor, sondern auch der Bildregisseur, hat in diesem Bereich früher gearbeitet. Auch den Drehort kennt er – was die Arbeit vor Ort leichter macht.