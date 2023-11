Einkaufen in Viersen Gerücht um Schließungen im Löhcenter

Viersen · Eine gute Nachricht für das Löhcenter in Viersen: Dort eröffnet am 4. November „Action“ seine zweite Filiale im Stadtgebiet. Doch was ist an aktuellen Spekulationen um Geschäftsschließungen dran?

02.11.2023, 20:26 Uhr

Die Arbeiten für die Eröffnung von „Action“ im Löhcenter laufen. Foto: Daniela Buschkamp