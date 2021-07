Feuerwehreinsatz in Viersen : Wehr löscht brennenden Kunststoff

Gegen 4.45 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, weil in einer Halle ein etwa 500 Kubikmeter großer Abfallhaufen brannte. Foto: Günter Jungmann

Viersen Der Brand in einer Industriehalle am Elkanweg hatte zu Geruchsbelästigungen in Teilen der Stadt geführt. Der Einsatz dauerte fast acht Stunden.

In einem Industriebetrieb am Elkanweg in Viersen sind am Samstag Kunststoffabfälle in Brand geraten. Die Feuerwehr war fast acht Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Das teilte ein Sprecher der Wehr mit. Ein ABC-Erkunder sei unterwegs gewesen, um mögliche Gefährdungen durch den Brandrauch auszuschließen. Die Überprüfung habe ergeben, dass bis auf eine Geruchsbelästigung kein Grund zur Sorge bestand.

Gegen 4.45 Uhr war die Feuerwehr nach Angaben des Sprechers alarmiert worden. In der Industriehalle brannte demnach ein etwa 500 Kubikmeter großer Abfallhaufen, insgesamt lagerten in der Halle rund 10.000 Kubikmeter Material, das zum Recycling vorgesehen ist. „Die Feuerwehr bildete zwei Abschnitte, die das Feuer jeweils mit mehreren C-Rohren und einer Drehleiter bekämpften. Mehrere Bagger, die in der Halle standen, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.“

Wie der Feuerwehrsprecher erläuterte, wurden die Bagger später benutzt, um Teile der Haufen umzusetzen und glimmendes Material auseinanderzuziehen. Weil viel Löschwasser benötigt wurde, wurden Schlauchverbindungen zu Hydranten in Elkanweg, Robend und Krefelder Straße aufgebaut. Diese seien teilweise mehrere 100 Meter lang gewesen. An der Einsatzstelle waren insgesamt 63 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aktiv. Um 12.30 Uhr übergab die Feuerwehr die Brandstelle an die Polizei, die nun ermittelt.

(naf)