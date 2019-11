Kirchenchor St. Cornelius Viersen-Dülken : Gertrud Wiemes singt seit 70 Jahren im Chor

Für ihre Treue wurde die 87-jährige Dülkenerin am Montag geehrt.

In einem großen Saal mit Bollerofen, damals noch im alten Waisenhaus am Eligiusplatz: Gertrud Wiemes erinnert sich noch gut an ihre erste Probe vor 70 Jahren im Kirchenchor St. Cornelius. „Damals war Bernhard Kanders noch Chorleiter“, sagt sie heute 87-jährige Dülkenerin. „Da mussten wir vorsingen. Ich war eigentlich Sopran, aber es waren wenig Sänger für den Alt da.“ Zunächst nur als Unterstützung für den Übergang eingeteilt, singt sie aber heute noch als Alt im Chor – seit 1949. Doch eine Gesangsstimme habe sie schon als Schülerin gehabt. „Wir mussten in der Schule nach Noten vorsingen“, erinnert sich Wiemes. Bereits darin sei sie gut gewesen.