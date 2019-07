Nachruf : Gertrud Bohnen ist gestorben

Dülken Das Seelenamt für Gertrud Bohnen wird am Freitag, 2. August, um 9.30 Uhr in St. Cornelius gehalten.

ist tot. Nur drei Monate nach ihrem 90. Geburtstag starb die bekannte Dülkenerin nun im Altenheim St. Cornelius. Geboren am 7. April 1929 in Dülken-Land, machte Gertrud Bohnen 1949 Abitur am Neusprachlichen Gymnasium in Viersen und wurde Lehrerin, mit 33 Jahren an der Nordschule, später Paul-Weyers-Schule, die sie 25 Jahre lang leitete. Die Natur, die Bewahrung der Dülkener Mundart und ihre Heimatverbundenheit machten Gertrud Bohnen zu einer exzellenten Stadtführerin. Auch durch diese Aufgabe war sie vielen Menschen bekannt. Die Narrenakademie würdigte sie zu ihrem 80. Geburtstag mit der Promotion zur „Doktorin humoris causa“. Das Seelenamt für Gertrud Bohnen wird am Freitag, 2. August, um 9.30 Uhr in St. Cornelius gehalten. flo/Archivfoto: flo