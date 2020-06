Stadtgeschichte Viersen : Die alte Germania wohnt jetzt im Neubau

In der Schankwirtschaft „Zur Germania“ trafen sich viele Schützenbrüder – die war über Jahrzehnte das Vereinslokal. Im Obergeschoss: die Germania. Foto: VAB

Viersen Wo im Robend in Viersen einst viele Jahrzehnte lang eine Schankwirtschaft betrieben wurde, befindet sich jetzt ein Neubaugebiet. Doch die Kneipenheilige ist nun dort mit eingezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Es ist einfach schön, dass die Germania hier jetzt ein Daheim gefunden hat, wo sie für die Viersener sichtbar ist“, sagt Georg Tillmanns von den Schützengruppe Weiße Husaren der St.-Josef-und-St.-Gereon-Bruderschaft. Damit spricht er allen aus dem Herzen, die sich vor dem Fenster am VAB-Neubau unmittelbar neben dem Kreisverkehr an der Brüsseler Allee eingefunden haben. Gerade eben hat Gerd Zenses die Gruppenfahne der Husaren von der Skulptur hinter der Glasscheibe zur Seite gezogen und damit den Blick auf die Germania in ihrem hellen Kleid, dem roten Umhang und der Krone auf den langen Haaren freigegeben.

Die rund 1,60 Meter große und gut 80 Kilogramm schwere Skulptur hat eine lange Geschichte: Sie war das Wahrzeichen der Schankwirtschaft „Zur Germania“. Die stand seit Ende des 19. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe des Kanalwärterhäuschens an der Krefelder Straße. „Es war eine Dorfkneipe, wo sich freitags die Arbeiter mit ihrer Lohntüte trafen und ein Bier vom Wochenlohn tranken“, sagt Zenses, der ehemalige Baudezernent der Stadt Viersen.

Die Germania wurde restauriert und zog jetzt in den Neubau. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Wer ist diese Germania? Im 19. Jahrhundert diente die als Jungfrau dargestellte Germania der demokratischen Bewegung in Deutschland als nationalromantisches Sinnbild für den von ihr angestrebten deutschen Nationalstaat. 1848 zeigte das Gemälde Germania für die Frankfurter Nationalversammlung ein friedliches Bild der Befreiung und des Aufbruchs. In der Ikonografie des deutschen Kaiserreichs nahm die Germania stärker nationalistische Züge an, und sie wurde für kriegspropagandistische Zwecke umgedeutet

Die St.-Konrad-Schützengilde, deren Ehrenpräsident er ist, hatte die Gaststätte neben der St.-Josef-und-St.-Gereon-Bruderschaft selbst für etliche Jahre als Vereinslokal. Es gab einen großen Saal, in dem die Jahreshauptversammlungen stattfanden und in einem zweiten, kleineren Saal bauten die Bruderschaften den Schießstand auf. „Man ging dort ein und aus, wobei dies immer unter den Augen der Germania geschah, da diese in einer Nische in der ersten Etage über der Tür stand“, erzählt Gerd Zenses.

Als die Gaststätte um die Jahrtausendwende aufgrund der Entwicklung des Stadtparks Robend abgerissen werden musste, wäre die Germania um ein Haar ebenfalls unter die Abrissbirne gekommen. Mitarbeiter der städtischen Entwicklungsgesellschaft sicherten sie aber in einem Baucontainer. Von dort zog sie in den neuen Geschäftssitz am Kanalwärterhaus um, um danach ins Büro des Baudezernenten zu wandern. „Ich habe quasi unter den Augen von Germania gearbeitet“, sagt Zenses. Diese enge Verbindung war der Auslöser, ihm die Skulptur bei seiner Pensionierung als Abschiedsgeschenk zu überreichen. Zenses und seine Frau Dagmar wollten die Germania gern einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und überließen sie der St.-Konrad-Schützengilde als Dauerleihgabe. Zuvor aber sorgte Josef Klonisch für die Restaurierung.