Diskussion in Viersen : Schulhof-Eiche: Geplante Fällung wieder Thema

Viersen Naturschützer hatten im Sommer gegen die geplante Fällung protestiert. Drei Viersener können ihr Anliegen nun in einer Sondersitzung des Bauausschusses am Montag vortragen.

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz wird sich in einer Sondersitzung am Montag, 28. September, wieder mit den geplanten Baumfällungen auf dem Pausenhof der Brüder-Grimm-Schule befassen. Drei Viersener haben dazu einen Bürgerantrag gestellt (Anregung nach Paragraf 24), in der Sitzung am Montag haben sie Gelegenheit, ihr Anliegen vorzutragen. Sie möchten erreichen, dass – anders als bereits vom Ausschuss beschlossen – eine Eiche und eine Kirsche auf dem Schulgelände erhalten bleiben.