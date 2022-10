Wärmewende im Kreis Viersen : Geothermie-Messungen abgeschlossen - wie geht’s jetzt weiter?

Kreis Viersen Eignet sich der Untergrund im Kreis Viersen für umweltfreundliche Geothermie? Die spektakulären Schallmessungen mit Vibro-Trucks sind zu Ende. An mehr als 6.900 Stationen empfingen die Geophone Daten aus der Tiefe. Wann die Auswertungen fertig sind.

Erdgas und Heizöl ade — willkommen Geothermie. Ob das im Kreis Viersen so funktioniert, wird voraussichtlich in zehn Monaten feststehen. Die entsprechenden seismischen Messungen in der Region Rheinland wurden jetzt nach 13 Messtagen abgeschlossen. Am 6. Oktober wurden in Schwalmtal die ersten Schallwellen in die Tiefe geschickt, aus denen detaillierte Bilder des Untergrundes – vergleichbar mit einer Ultraschallaufnahme – erstellt werden. Insgesamt 1.735 Messpunkte arbeiteten die Vibro-Trucks ab. An 6.948 Stationen empfingen hochsensible Messinstrumente – sogenannte Geophone – die Reflexionen der in die Tiefe geschickten Schallwellen. Mehr als 15 Terabyte an Geodaten wurden gesammelt. „Jetzt gehen wir an die Auswertung“, sagt Ulrich Pahlke, Direktor des Geologischen Dienstes NRW. In den kommenden zehn Monaten werden Geophysiker die Daten aufbereiten und analysieren. „Unsere Ergebnisse stehen der Öffentlichkeit dann frei zur Verfügung. Finden wir für eine geothermische Nutzung geeignete Gesteinsformationen, können Kommunen oder Energieversorgungsunternehmen darauf aufbauen.“ Der Geologische Dienst schaffe somit eine Datenbasis für weitere Untersuchungen, um an besonders geeigneten Standorten die klimafreundliche Wärme für die Energieversorgung zu erschließen. Finanziert wurden die aufwendigen Untersuchungen vom Land. NRW sei damit bundesweit Vorreiter bei der staatlichen Vorerkundung potenzieller geothermischer Reservoire für die Wärmewende.