Erfolgspianist zu Gast in Viersen George Li zeigt zirkusreife Artistik am Flügel

Und seine bewunderungswürdige Musikalität, gepaart mit einer geradezu stupenden technischen Meisterschaft, schlagen das Publikum in Viersens guter Stube gleich von den ersten Akkorden der Schumann’schen C-Dur-Arabeske an in ihren Bann. So zart, so geschmackvoll in Zeit und Klangraum gedehnt, hört man die melodienselige Liebeserklärung von Schumann an seine ersehnte Clara selten. Li bringt den schönen Steinway zwischen den Blumenbouquets so innig zum Singen, dass das durchaus überschaubare Publikum sich kaum getraut zu applaudieren, als der leise Schlussakkord verklingt.