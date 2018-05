Viersen: Gemeinsam stöhnen mit den Golden Girls

Viersen Viersen Mit Musik, Live-Gesang, Glitter, Federboas, Strass, Make-up und atemberaubenden Kostümen haben die "Golden Girls" aus Düsseldorf die Zuschauer im Varieté Freigeist über zweieinhalb Stunden in die kurzweilige Welt des Entertainments entführt, gespickt mit Schlagern, Chansons und Evergreens. Das Ensemble, bestehend aus Emcee und Victoria West, hatte glamouröse Unterstützung von Antonella Rossi, die besonders als Josephine Baker im Bananen-Outfit einen grandiosen Auftritt darbot und die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen inklusive Lachsalven hinriss.

Weitere Stars wie Nana Mouskouri, Whitney Houston, Marianne Rosenberg, Helene Fischer, Vicky Leandros oder Tony Holiday mit "Tanze Samba mit mir" (das Publikum stöhnte im Refrain mit, was das Zeug hielt) gaben sich die Ehre. Zwischen den Acts parlierte frivol Garderobenfrau und Publikumsliebling Gerda Schmitt über den Frühling und wie man als glückliche Single-Frau durchs Leben kommt ("Der Frühling kütt, und da bollern die Schmetterlinge wieder im Schlüpper!"). Die Abschlussnummer "My Way" enthüllte die Wahrheit, während des Gesangs entledigte sich Victoria West ihres Glitzerkostümes, der falschen Wimpern, Perücke und Make-up.