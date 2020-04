Politik in Schwalmtal : Keine Handhabe für einen Notfallfonds

Schwalmtal Der Antrag der Schwalmtaler Grünen, einen Notfallfonds für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Bürger einzurichten, fand viel Verständnis. Aber aus grundsätzlichen Bedenken lehnte der Gemeinderat den Antrag ab.

Der Grünen-Ortsvorsitzende Thomas Nieberding begründete den Antrag so: „Trotz umfangreicher staatlicher Maßnahmen ist es möglich, dass Menschen durch die Corona-Pandemie und die daraus erwachsenden Konsequenzen in existentielle Not geraten. Geschlossene Tafeln, fehlende Mahlzeiten durch geschlossene Kindertagesstätten oder Einkommenseinbußen etwa durch Kurzarbeitergeld können menschliche Härten verursachen, die möglicherweise nicht anderweitig ausgeglichen werden können. Hier gilt es, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Hier muss die Gemeinde handlungsfähig sein. Bisher gab es allerdings dafür weder einen Haushaltsposten noch einen politischen Auftrag. Das soll mit dem Beschluss geändert werden.“

Die Verwaltung argumentierte in ihrer Vorlage zur Sitzung allerdings, dass fraglich sei, ob die Einrichtung eines Notfallfonds mit der aus dem Artikel 28 der Landesverfassung abgeleiteten Verbandskompetenz grundsätzlich vereinbar wäre. Das Oberverwaltungsgericht in Münster habe in einem Urteil aus dem Jahr 1995 hierzu ausgeführt, dass es nicht Aufgabe einer Gemeinde sei, staatliche Sozialleistungen, die als unzureichend empfunden werden, durch gemeindliche Transferleistungen aufzubessern. Außerdem wird auf die weitreichenden Auswirkungen des Coronavirus auch auf den Haushalt der Gemeinde Schwalmtal verwiesen. Steuerpflichtige könnten bei einer unmittelbaren und nicht unerheblichen Betroffenheit fällige Steuern stunden lassen und die Gewerbesteuervorauszahlungen können auf Antrag herabgesetzt werden. Bis zu der Ratssitzung würden die bereits gestellten Anträge in Schwalmtal zu einer Verschlechterung des Gewerbesteueraufkommens von rund 560.000 Euro führen. Die Verwaltung prognostiziert, dass sich im Haushalt 2020 das Gesamtdefizit für das laufende Jahr auf mehr als 1,5 Millionen Euro erhöhe. „Die sogenannten Wirtschaftsweisen halten eine schwere Rezession in Deutschland durch die massiven Folgen der Corona-Krise für unvermeidbar und prognostizieren, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 deutlich schrumpfen wird, im schlimmsten Fall um 5,4 Prozent“, so Michael Pesch in der Begründung der Verwaltungsvorlage. Die Leistung freiwilliger Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt sei kontraproduktiv für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde.