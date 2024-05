Angebot für Demenzkranke in Niederkrüchten Ein Koffer für die Suche nach Schätzen der Erinnerung

Die Gemeindebibliothek Niederkrüchten wird Partner im Demenz-Netzwerk des Kreises Viersen und bietet erstmalig Workshops zum Thema Erinnerungspflege an. „Heute machen wir uns sozusagen auf Schatzsuche“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin Küpper. Was sie damit meint? Jeder Mensch erinnere sich in mindestens zwei Dimensionen, sagt sie. Zum einen kenne er seinen Lebenslauf; er wisse, wo und wann er geboren wurde, in welche Schule er ging und welche beruflichen Stationen er durchlaufen hat. Zum anderen verbinde er mit allem, was ihm in seinem Leben begegnete, ein gewisses Empfinden. „An dieser Stelle geht es vor allem um Erinnerungen, die mit den Sinnen erfahren wurden, und an die Leute, die an Demenz erkrankte Personen pflegen und betreuen, andocken können“, so Küpper.