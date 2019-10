Wohnprojekt in Viersen : Pfarrgemeinde feiert Richtfest

Viersen An der Gladbacher Straße in Viersen lässt die katholische Gemeinde St. Remigius seit Juni ein Haus mit 14 seniorengerechten Wohnungen bauen. Zum Richtfest kamen jetzt auch zukünftige Mieter.

Bevor Zimmermann Robert Helten aufs Dach steigt, hält er noch kurz unten vor dem Hauseingang bei Architekt Markus Hamacher an. Er zeigt auf den eingerüsteten Rohbau an der Gladbacher Straße 230a, in dem er schon einige Arbeitsstunden verbracht hat. „Und, sieht gut aus?“, fragt der Handwerker leise. „Sieht sehr gut aus, haben Sie sehr gut gemacht“, murmelt Hamacher zurück. Zufrieden lächelnd macht sich Helten dann auf den Weg nach oben, um ein paar Minuten später den Richtspruch aufzusagen. Bauherren, Bauunternehmer, Gäste aus der Stadtverwaltung und zukünftige Mieter – sie alle erheben beim Richtfest am Freitagvormittag gemeinsam mit Helten ihre Schnapsgläschen und stoßen auf das Wohnprojekt der katholischen Gemeinde St. Remigius an.