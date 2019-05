Bürgerversammlung : Gemeinde stellt Bürgern Wegenetz-Konzept vor

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für kommunale Infrastruktur (Ge-Komm) aus Melle ein ländliches Wegenetz-Konzept zur Stärkung des kommunalen Außenbereichs.

Öffentliche und private Wege wurden entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion in einem Konzeptentwurf klassifiziert. Die erarbeiteten Zwischenergebnisse sollen gemeinsam mit allen Anliegern und Interessierten weiterentwickelt und diskutiert werden. Dafür sind insgesamt vier Termine im Juni geplant. Die Bürgerversammlungen finden im Großen Sitzungssaal des Bürgerhauses, Markt 20 in Schwalmtal, statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Am 4. Juni wird über die Bereiche Heidend, Dilkrath, End, Felderseite, Brüggener Hütte, Renneperstraße und Schellerbaum gesprochen; am 5. Juni über Kranenbruch, Amern, Vogelsrath, Krinsend, Linde, Rieth, Schier, Hagen, Rüsgen und Schagen; am 11. Juni über Waldniel, Stöcken, Birgen, Eicken, Naphausen, Berg, Eschenrath, Hostert, Ungerath, Steeg und die Rösler Siedlung; und am 12. Juni schließlich über Lüttelforst, Hehler, Fischeln und Leloh.