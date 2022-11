Neues Konzept zur Nahmobilität : Bürgerwerkstatt zur Nahmobilität

Auch Radfahren gehört zur Nahmobilität. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Schwalmtal Um an dem neuen Konzept zur Nahmobilität mitzuarbeiten, sind jetzt die Menschen in Schwalmtal zu einer Bürgerwerkstatt am 30. November eingeladen. Was steht auf dem Programm?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gemeinde Schwalmtal erarbeitet mit den Planungsbüros IGS aus Neuss, bueffee GbR aus Wuppertal sowie P.3 Agentur für Kommunikation und Mobilität aus Köln derzeit ein Nahmobilitätskonzept für das gesamte Gemeindegebiet. Dazu sind jetzt die Menschen in Schwalmtal zu einer Bürgerwerkstatt für Mittwoch,

30. November eingeladen.

Dabei können sie ihre Anregungen vorbringen zu Fuß-, Rad-, Schulwege- und Kita-Verkehr. Bei der Bürgerveranstaltung ist zunächst ein Einführungsvortrag durch die Vertreter der beteiligten Ingenieurbüros vorgesehen. Neben der Auswertung der Ist-Situation werden die Ergebnisse aus dem „Wege-Detektiv“ vorgestellt. Vom 3. Mai bis 30. Juni konnten Anwohner dabei Hinweise zur Verkehrssituation geben; 341 Hinweise gingen ein.

Außerdem weerden die ersten Auswertungen der Befragung in den Schulen und Kitas zu Schul- und Kita-Wegen vorgestellt sowie die ersten Entwürfe des Fußhauptroutennetzes und des Radhauptroutennetzes. Danach ist eine Diskussion geplant.

Info Die Bürgerwerkstatt findet statt am Mittwoch, 30. November, ab

18.30 Uhr im großen Bürgersaal des Rathauses Waldniel, Markt 20, in Schwalmtal-Waldniel. Zur besseren Planbarkeit bittet die Gemeindeverwaltung um eine Anmeldung bis Sonntag, 27. November, per E-Mail an: schwalmtal@igs-ing.de. Zugelassen sind maximal 100 Menschen. Fragen können zudem gestellt werden unter der Telefonnummer 0221 2089417

(busch-)