Programm in Schwalmtal Gemeinde investiert in die Feuerwehrhäuser

Für Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Amern befinde sich die Gemeinde „noch in der Standortfindung“ und Gesprächen mit Grundstückseigentümern, teilte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der erste Spatenstich für ein neues Gerätehaus sei in der zweiten Jahreshälfte 2025 geplant.