Niederkrüchten : Gemeinde warnt vor Anrufern

Foto: Daniela Buschkamp Laut Gemeinde Niederkrüchten akquirieren Anrufer Anzeigen für eine Neuauflage der Neubürgerbroschüre, die es aber gar nicht gibt.

Niederkrüchten Mehrere Inserenten aus der Neubürgerbroschüre der Gemeinde Niederkrüchten sind von einem Verlag angerufen worden, ob sie Interesse an einer Anzeige in der Neuauflage dieser Broschüre hätten und ob ihr Inserat so bleiben könnte; man würde ihnen dann einen Vertrag zuschicken.

Die Gemeinde Niederkrüchten teilt mit, dass für die nächsten vier bis fünf Jahre keine Neuauflage geplant sei. Sie vermutet, dass es sich um „dubiose Geschäftemacher“ handelt, und betont, dass der Verlag nicht mit der Gemeinde zusammenarbeitet. Bereits am 17. September hatte die Gemeinde wie auch die Gemeinde Brüggen vor unseriösen Geschäftsmethoden gewarnt.

(busch-)