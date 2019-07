Niederkrüchten/Brüggen : Gemeinde verschärft Kontrollen an Seen

Gemeinde verschärft Kontrollen an Seen

So ruhig geht es im Sommer nicht immer am Venekotensee zu. Deshalb verstärkt die Gemeinde Niederkrüchten ihre Kontrollen. Foto: ADFC

Am Dahmen- und Venekotensee wird verstärkt auf wilde Griller und Camper geachtet.

Deshalb wird die Gemeinde Niederkrüchten – in Abstimmung mit den Brüggener Nachbarn – an beiden Seen öfter kontrollieren. Unterstützt werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes von der Feuerwehr, der Polizei und einem externen Sicherheitsdienst. Am vergangenen Wochenende sei laut Verwaltung wegen personeller Engpässe eine intensivere Überprüfung nicht möglich gewesen.