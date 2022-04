Engagement in Niederkrüchten : Suche nach Alltagshelfern für Flüchtlinge aus der Ukraine

Niederkrüchten Alltagshelfer können aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Niederkrüchten zur Seite stehen. Gemeinde und Flüchtlingshilfe suchen nun engagierte Menschen, die Alltagshelfer werden möchten.

Rund 80 Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben der Gemeinde mittlerweile in Niederkrüchten angekommen. „Wir suchen Alltagshelferinnen und -helfer, die die Ukrainer bei der Bewältigung der ersten Herausforderungen hier vor Ort unterstützen“, so der Aufruf von Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) und Ulrich Walter, Leiter der Flüchtlingshilfe. Dabei richten sie sich an Menschen, die bereit sind, Hilfestellungen bei den ersten Herausforderungen des Alltags in Deutschland zu leisten, zu informieren und bei Terminen zu unterstützen.