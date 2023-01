Niederkrüchten lobt Wettbewerb aus Gemeinde sucht ein Logo für den Klimaschutz

Der Informatikkurs der Janusz-Korczak-Realschule am Standort Niederkrüchten hat bereits erste Entwürfe für ein neues Logo erarbeitet. Aber auch alle anderen Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde, die eine Idee für ein Logo haben, können diese zeichnen oder am Rechner gestalten. Einzige Vorgabe: Der Schwung des „Niederkrüchten-N“, der sich im Logo der Gemeinde befindet, soll auch beim neuen Klimaschutz-Logo verwendet werden. „Ansonsten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Pflanzen, Tiere, Gebäude, erneuerbare Energien – all das oder auch andere Ideen können sich in einem möglichen Logo wiederfinden“, sagt Korall.