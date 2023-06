Finanzen der Gemeinde 2023 Niederkrüchten erwartet 612 Euro Schulden pro Einwohner

Das Haushaltsjahr 2022 schloss noch mit einem Überschuss von 600.000 Euro ab. Dabei hatte der entwurf für diesen Etat noch ein Defizit von 1,147 Millionen Euro vorausgesagt. Das ergibt eine Differenz zwischen Prognose und Ergebnis von mehr als 1,7 Millionen Euro. Die Gründe dafür sind vielfältig. So sind die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer allein 378.000 Euro höher ausgefallen als veranschlagt. Auch die Kostenerstattungen durch das Land erhöhten sich um 501.000 Euro. Dagegen fielen die Vergütungen von tariflich Beschäftigten in der Gemeinde um 535.000 Euro niedriger aus als geplant. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhten sich um 144.000 Euro.