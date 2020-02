Vorhaben in Niederkrüchten : Gemeinde plant ersten Generationenplatz

Niederkrüchten Der Spielplatz „Im Grund“ ist der erste, der nach dem Platzkonzept modernisiert wurde. Nun soll die Anlage am Schmielenweg folgen.

Doch diese Modernisierung ist erst der Anfang. Weitere Investitionsmaßnahmen sind im Spielplatzkonzept enthalten, das die Niederkrüchtener Politiker im November 2018 verabschiedet haben. Es sieht vor, sanierungsbedürftige Spielflächen wieder herzurichten. Zudem enthielt es die Option, wenig genutzte Areale aufzugeben. Eine Aufgabe, wie sie André Janßen für die Verwaltung damals vorgeschlagen hatte, wird es nach dem Willen der Ratsmitglieder aber nicht geben. Janßen hatte die drei Spielplätze in Heyen, Laar und an der Rubensstraße in Niederkrüchten-Elmpt als mögliche Kandidaten für eine neue Nutzung vorgeschlagen. Ein Argument für die Schließung sei die geringe Zahl der Mädchen und Jungen in der Umgebung gewesen. In Heyen lebten damals 15 Kinder, in Laar 29. „Bei Laar gab es allerdings auch ein gutes Argument für den Erhalt“, sagt Janßen, selbst Vater. Die Kinder hätten keinen anderen Spielplatz in der Nähe erreichen können, ohne eine vielbefahrene Bundes- oder Landstraße zu überqueren. Und dies sei für Sechsjährige ein zu großes Risiko. Am 15. November 2018 empfahl der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten einstimmig dem Gemeinderat, das Spiel- und Bolzplatzkonzept umzusetzen. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Schließungen der Spielplätze Rubensstraße, Heyen und Laar wurde aber ausgeklammert.