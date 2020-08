Bauvorhaben in Niederkrüchten-Elmpt : Gemeinde investiert 850.000 Euro in neue Kanäle

Niederkrüchten Bereits seit November ist die Zufahrt zur Goethestraße gesperrt. Am Dienstag startet die Gemeinde Niederkrüchten die Kanalsanierung. Was Anwohner dazu wissen müssen.

Am Dienstag startet die Gemeinde Niederkrüchten die Kanalsanierung an der Goethestraße in Niederkrüchten-Elmpt. Dafür investiert sie rund 850.000 Euro, erläutert Frank Grusen, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Verwaltung. Anwohner hatten bereits seit November mit Einschränkungen leben müssen, denn so lange ist die Zufahrt zur Goethestraße bereits gesperrt gewesen.