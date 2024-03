Partnerschaft in Niederkrüchten Gemeindeverwaltung hofft auf Nachwuchs aus der Realschule

Die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten will gegensteuern und hat aus diesem Grund jetzt eine Partnerschaft mit der Janusz-Korczak-Realschule abgeschlossen. In dieser Übereinkunft sind Zusammenarbeit bei Berufsfelderkundungen, Schülerpraktika in den Stufen acht und neun, die Teilnahme an Messen, Simulationen von Online-Eignungstests sowie Angebote beim Girls und Boys Day vereinbart worden.