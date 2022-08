Als Managerin für Fördermittel : Katharina Breuer soll Niederkrüchten viel Geld einbringen

Niederkrüchten Eine ihrer ersten Aufgaben ist gleich eine wichtige: Katharina Breuer soll sich bei der Gemeinde Niederkrüchten darum bemühen, vom Bund Fördermittel für die Sanierung des Freibads zu bekommen.

Als Zuschussgeber für Projekte kommen neben dem Bund und dem Land NRW beispielsweise auch Stiftungen infrage. Breuers Aufgabe wird es sein, sich einen Überblick über die potenziellen Förderer und vor allem der Programme zu verschaffen, mit denen sie bestimmte Projekte unterstützen – ob es nun um Sport geht, Soziales oder was immer der Geldgeber mit seinen Finanzspritzen voranbringen will. Bei der Suche helfen Breuer Datenbanken, in denen sie stöbern kann.